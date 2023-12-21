Канарейкин выразил сомнение, что «Витязь» попадёт в плей-офф в нынешнем сезоне КХЛ

Российский тренер Фёдор Канарейкин оценил шансы «Витязя» на попадание в плей-офф Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне подмосковный клуб занимает последнее, 11-е место в таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на девять очков.

«Шансы у «Витязя» на попадание в плей-офф призрачные. Борьбу за восьмую строчку, мне кажется, они проиграли. Сложно будет туда попасть, проигрывая прямому конкуренту. Третий раз за сезон они уступили минскому «Динамо».

У команды был плохой старт, сменился тренер, был удачный отрезок из побед. В первый сезон с ходу толкнуть команду в плей-офф Кубка Гагарина возможно, но трудно. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но шансы призрачные», — цитирует Канарейкина Legalbet.

19 декабря минское «Динамо» в третий раз в сезоне обыграло «Витязь». Ранее минчане праздновали победы со счётом 3:2 и 7:0. Единственную победу в четырёх матчах сезонной серии «Витязь» одержал со счётом 2:1.