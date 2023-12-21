«Он для нас как никогда важен». Защитник «Вашингтона» — об Овечкине

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Расмус Сандин поделился мнением о влиянии российского капитана «столичных» Александра Овечкина на игру клуба.

«Он для нас как никогда важен. Овечкин делает на льду много хорошего. Не в последнюю очередь это касается игры с партнёрами по команде», — заявил Сандин в интервью Expressen этой осенью.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 29 матчах, в которых забил пять голов и сделал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков. В последний раз Овечкин отличился 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» встретится в гостях с «Коламбус Блю Джекетс». Матч состоится 22 декабря, начало – в 3:00 мск.