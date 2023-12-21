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Филатов предположил, какие команды займут первые три места в таблице Запада КХЛ

Филатов предположил, какие команды займут первые три места в таблице Запада КХЛ
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Бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов назвал клубы, которые, по его мнению, сформируют тройку лучших в турнирной таблице Западной конференции лиги.

«Я бы сказал, что „Спартак“, „Динамо“ и СКА — такой будет первая тройка на Западе. Вопрос в том, в каком порядке расставятся команды. А в районе четвёртого места расположатся „Локомотив“ и „Торпедо“. Впереди ещё 27-28 матчей, так что это долгоиграющий прогноз. А там уже посмотрим, правы мы или нет», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Спартак» с 58 результативными баллами в активе после 42 встреч. На второй строчке — московское «Динамо» с таким же количеством очков, но имея матч в запасе. Замыкает тройку ярославский «Локомотив», набравший 53 очка после 39 встреч.

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