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Буцаев: когда Гретцки приближался к рекорду Хоу, у него была ситуация, как у Овечкина

Буцаев: когда Гретцки приближался к рекорду Хоу, у него была ситуация, как у Овечкина
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Российский тренер Вячеслав Буцаев прокомментировал безголевую серию капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Мы понимаем, что Овечкин потерял своего постоянного партнёра Бекстрёма, который обеспечивал его голевыми передачами. Естественно, это большая потеря и для клуба, прежде всего и для Александра.

Я помню период, когда Гретцки должен был побить рекорд Горди Хоу по забитым голам. У него была примерно такая же ситуация, что и у Овечкина. Здесь психологический фактор никуда не уходил, не исчезал», — сказал Буцаев в интервью Metaratings.ru.

Напомним, в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 29 матчах, в которых забил пять голов и сделал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков. В последний раз Овечкин отличился 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

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