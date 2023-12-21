Буцаев: когда Гретцки приближался к рекорду Хоу, у него была ситуация, как у Овечкина

Российский тренер Вячеслав Буцаев прокомментировал безголевую серию капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Мы понимаем, что Овечкин потерял своего постоянного партнёра Бекстрёма, который обеспечивал его голевыми передачами. Естественно, это большая потеря и для клуба, прежде всего и для Александра.

Я помню период, когда Гретцки должен был побить рекорд Горди Хоу по забитым голам. У него была примерно такая же ситуация, что и у Овечкина. Здесь психологический фактор никуда не уходил, не исчезал», — сказал Буцаев в интервью Metaratings.ru.

Напомним, в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 29 матчах, в которых забил пять голов и сделал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков. В последний раз Овечкин отличился 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).