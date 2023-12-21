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«Авангард» дома разгромил «Сочи», забросив восемь шайб. Буше набрал пять очков

«Авангард» дома разгромил «Сочи», забросив восемь шайб. Буше набрал пять очков
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В Омске закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:3.

На третьей минуте первого периода Иван Игумнов с передач Дениса Венгрыжановского и Дамира Шарипзянова открыл счёт в игре.

На шестой минуте второго периода Валентин Пьянов с передач Рида Буше и Дамира Шарипзянова удвоил преимущество «ястребов». На девятой минуте периода Райан Спунер с передач Рида Буше и Владимира Ткачёва сделал счёт 3:0. На 14-й минуте периода Александр Филатьев с передач Ивана Николишина и Игоря Гераськина довёл счёт до крупного. В конце периода Сергей Попов с передач Кирилла Рассказова и Данилы Галенюка размочил счёт в игре. Спустя 33 секунды Сергей Бойков с передачи Артёма Чмыхова забросил пятую шайбу в ворота гостей.

В начале третьей двадцатиминутки Рид Буше с передач Дамира Шарипзянова и Райана Спунера сделал счёт 6:1. На седьмой минуте периода Кирилл Рассказов с передач Джереми Бракко и Данилы Галенюка забросил вторую шайбу южан в матче. На 13-й минуте периода Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Михаила Гуляева сделал счёт 7:2. На 15-й минуте периода Джереми Бракко с передачи Антона Сагадеева вновь сократил отставание «Сочи» до четырёх шайб. Спустя пару минут Райан Спунер с передач Рида Буше и Дамира Шарипзянова забросил восьмую шайбу в ворота гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2023, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
8 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Игумнов (Венгрыжановский, Шарипзянов) – 02:01 (5x5)     2:0 Пьянов (Буше, Шарипзянов) – 25:04 (5x4)     3:0 Спунер (Буше, Ткачёв) – 28:22 (5x5)     4:0 Филатьев (Николишин) – 33:12 (5x5)     4:1 Попов (Рассказов, Галенюк) – 38:20 (5x5)     5:1 Бойков (Чмыхов) – 38:53 (5x5)     6:1 Буше (Шарипзянов, Спунер) – 41:11 (5x4)     6:2 Рассказов (Бракко, Галенюк) – 46:10 (5x4)     7:2 Буше (Ткачёв, Гуляев) – 52:22 (5x5)     7:3 Бракко (Сагадеев, Гараев) – 54:01 (5x5)     8:3 Спунер (Буше, Шарипзянов) – 55:54 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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