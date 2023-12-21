«Авангард» дома разгромил «Сочи», забросив восемь шайб. Буше набрал пять очков

В Омске закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:3.
На третьей минуте первого периода Иван Игумнов с передач Дениса Венгрыжановского и Дамира Шарипзянова открыл счёт в игре.
На шестой минуте второго периода Валентин Пьянов с передач Рида Буше и Дамира Шарипзянова удвоил преимущество «ястребов». На девятой минуте периода Райан Спунер с передач Рида Буше и Владимира Ткачёва сделал счёт 3:0. На 14-й минуте периода Александр Филатьев с передач Ивана Николишина и Игоря Гераськина довёл счёт до крупного. В конце периода Сергей Попов с передач Кирилла Рассказова и Данилы Галенюка размочил счёт в игре. Спустя 33 секунды Сергей Бойков с передачи Артёма Чмыхова забросил пятую шайбу в ворота гостей.
В начале третьей двадцатиминутки Рид Буше с передач Дамира Шарипзянова и Райана Спунера сделал счёт 6:1. На седьмой минуте периода Кирилл Рассказов с передач Джереми Бракко и Данилы Галенюка забросил вторую шайбу южан в матче. На 13-й минуте периода Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Михаила Гуляева сделал счёт 7:2. На 15-й минуте периода Джереми Бракко с передачи Антона Сагадеева вновь сократил отставание «Сочи» до четырёх шайб. Спустя пару минут Райан Спунер с передач Рида Буше и Дамира Шарипзянова забросил восьмую шайбу в ворота гостей.
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- 21 декабря 2023
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