«Ак Барс» потерпел третье поражение в последних четырёх матчах, уступив «Автомобилисту»
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В Екатеринбурге закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Ак Барс». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.
Первый период завершился без заброшенных шайб.
На четвёртой минуте второй двадцатиминутки Александр Радулов с передач Дмитрия Юдина и Евгения Свечникова открыл счёт в матче, прервав 10-матчевую безголевую серию. На 15-й минуте периода Сергей Зборовский с передачи Брукса Мэйсека восстановил равенство в счёте.
В середине третьего периода Сергей Широков с передач Кёртиса Валка и Стефана Да Косты впервые в игре вывел хозяев вперёд. Эта шайба стала для клуба из Екатеринбурга победной в матче.
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