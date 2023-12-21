Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» потерпел третье поражение в последних четырёх матчах, уступив «Автомобилисту»

«Ак Барс» потерпел третье поражение в последних четырёх матчах, уступив «Автомобилисту»
Комментарии

В Екатеринбурге закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Ак Барс». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

Первый период завершился без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте второй двадцатиминутки Александр Радулов с передач Дмитрия Юдина и Евгения Свечникова открыл счёт в матче, прервав 10-матчевую безголевую серию. На 15-й минуте периода Сергей Зборовский с передачи Брукса Мэйсека восстановил равенство в счёте.

В середине третьего периода Сергей Широков с передач Кёртиса Валка и Стефана Да Косты впервые в игре вывел хозяев вперёд. Эта шайба стала для клуба из Екатеринбурга победной в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2023, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 А. Радулов (Юдин, Свечников) – 23:05 (5x4)     1:1 Зборовский (Мэйсек) – 34:53 (5x5)     2:1 Широков (Валк, Да Коста) – 50:18 (5x4)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android