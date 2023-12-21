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Форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста набрал 400 очков в КХЛ

Форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста набрал 400 очков в КХЛ
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В Екатеринбурге закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Ак Барс». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

В матче нападающий клуба из Екатеринбурга Стефан Да Коста отметился результативной передачей на победный гол Сергея Широкова в третьем периоде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом Стефан Да Коста набрал своё 400-е очко в рамках Континентальной хоккейной лиги. Всего за свою карьеру в КХЛ форвард сыграл 463 матча, где забросил 174 шайбы и отдал 226 результативных передач.

В нынешнем сезоне Да Коста набрал 31 (10+21) очко в 37 встречах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2023, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 А. Радулов (Юдин, Свечников) – 23:05 (5x4)     1:1 Зборовский (Мэйсек) – 34:53 (5x5)     2:1 Широков (Валк, Да Коста) – 50:18 (5x4)    
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