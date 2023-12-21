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Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов назвал причины поражения от «Автомобилиста»

Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов назвал причины поражения от «Автомобилиста»
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итог проигранного матча с «Автомобилистом» (1:2).

«В целом игра была хорошая, команды показывали качественный, быстрый хоккей. В общем-то я доволен ребятами, они играли здорово, создавали достаточно моментов. Но реализация была не на высоком уровне. Хотя как сказать? Вот забей мы гол в третьем периоде, было бы лучше. Но мы не смогли, к сожалению. А в целом мы играли очень неплохо.

В каком настроении был Радулов, который прервал безголевую серию? В нормальном, рабочем. Наверное, переживал тоже. И я даже переживал», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2023, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 А. Радулов (Юдин, Свечников) – 23:05 (5x4)     1:1 Зборовский (Мэйсек) – 34:53 (5x5)     2:1 Широков (Валк, Да Коста) – 50:18 (5x4)    

В следующем матче казанский клуб сыграет в гостях с «Сибирью». Встреча состоится в субботу, 23 декабря, и начнётся в 13:30 мск.

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