Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов назвал причины поражения от «Автомобилиста»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итог проигранного матча с «Автомобилистом» (1:2).

«В целом игра была хорошая, команды показывали качественный, быстрый хоккей. В общем-то я доволен ребятами, они играли здорово, создавали достаточно моментов. Но реализация была не на высоком уровне. Хотя как сказать? Вот забей мы гол в третьем периоде, было бы лучше. Но мы не смогли, к сожалению. А в целом мы играли очень неплохо.

В каком настроении был Радулов, который прервал безголевую серию? В нормальном, рабочем. Наверное, переживал тоже. И я даже переживал», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

В следующем матче казанский клуб сыграет в гостях с «Сибирью». Встреча состоится в субботу, 23 декабря, и начнётся в 13:30 мск.