Журналист назвал вратаря, способного решить проблемы «Эдмонтона» на позиции первого номера

Североамериканский журналист Джейсон Грегор, специализирующийся на освещении событий вокруг «Эдмонтон Ойлерз», считает голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Элвиса Мерзликина наиболее оптимальным вариантом для возможного обмена в стан «нефтяников», испытывающих серьёзные проблемы на позиции первого номера.

«Если посмотреть на основу бизнеса, то взгляните на Элвиса Мерзликина — сообщается, что он не против уйти. Он имеет 90,9% отражённых бросков в среднем за матч в ужасном «Коламбусе», это 15-й показатель в НХЛ. Сейчас он зарабатывает $ 5,4 млн. Срок его контракта такой же, как и у Кэмпбелла (Джека, вратаря «Ойлерз». — Прим. «Чемпионата»), его кэпхит лишь немного выше. Теперь Кэмпбелл должен куда-то уйти, просто чтобы деньги работали, но в этом случае придётся, я думаю, добавить по крайней мере два актива в довесок, а в зависимости от обстоятельств, возможно, и третий», — сказал Грегор в подкасте «Шоу Джейсона Грегора».

На данный момент «Эдмонтон» находится на 18-м месте в НХЛ по количеству пропущенных шайб (100 в 29 матчах).