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Журналист назвал вратаря, способного решить проблемы «Эдмонтона» на позиции первого номера

Журналист назвал вратаря, способного решить проблемы «Эдмонтона» на позиции первого номера
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Североамериканский журналист Джейсон Грегор, специализирующийся на освещении событий вокруг «Эдмонтон Ойлерз», считает голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Элвиса Мерзликина наиболее оптимальным вариантом для возможного обмена в стан «нефтяников», испытывающих серьёзные проблемы на позиции первого номера.

«Если посмотреть на основу бизнеса, то взгляните на Элвиса Мерзликина — сообщается, что он не против уйти. Он имеет 90,9% отражённых бросков в среднем за матч в ужасном «Коламбусе», это 15-й показатель в НХЛ. Сейчас он зарабатывает $ 5,4 млн. Срок его контракта такой же, как и у Кэмпбелла (Джека, вратаря «Ойлерз». — Прим. «Чемпионата»), его кэпхит лишь немного выше. Теперь Кэмпбелл должен куда-то уйти, просто чтобы деньги работали, но в этом случае придётся, я думаю, добавить по крайней мере два актива в довесок, а в зависимости от обстоятельств, возможно, и третий», — сказал Грегор в подкасте «Шоу Джейсона Грегора».

На данный момент «Эдмонтон» находится на 18-м месте в НХЛ по количеству пропущенных шайб (100 в 29 матчах).

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Фёгеле, Экхольм) – 01:23     1:1 Ли (Палмьери, Барзал) – 22:39 (pp)     2:1 Хорват (Нельсон, Добсон) – 31:30 (pp)     3:1 Хольмстрём (Пажо) – 34:10 (sh)    
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