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«Хотели выиграть хотя бы период». Главный тренер «Сочи» — о разгроме команды в Омске

«Хотели выиграть хотя бы период». Главный тренер «Сочи» — о разгроме команды в Омске
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Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев рассказал о разгромном поражении от «Авангарда» (3:8) в Омске.

«Думаю, что счёт на табло. В принципе, по настрою, по игре сегодня не получалось ничего, к сожалению. В конце что-то старались, но в любом случае и удаления, и пропущенные голы… Всё в кучу, плохо играли сегодня. Выходя на третий период, хотели зацепиться за счёт. Забили три гола, и если бы не пропустили новые в свои ворота, то могли бы приблизиться к „Авангарду“. Но плохо сыграли в меньшинстве, уже было не догнать. Хотя боролись до конца, хотели выиграть хотя бы период», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре южане сыграют в Астане с местным «Барысом» 23 декабря в 14:00 мск.

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