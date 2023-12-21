«Не могу ответить, разговариваем вроде постоянно». Кокорев — о 5:15 в двух матчах «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев после разгромного поражения от «Авангарда» (3:8) прокомментировал крупную разницу шайб в последних двух матчах. Напомним, в прошлом матче южане проиграли СКА со счётом 2:7.

«Два крупных поражения подряд после паузы? В принципе, готовились к этим матчам, знали, что соперники серьёзные. Будем разбираться, пока не могу ответить до конца. Разговариваем вроде постоянно. Сейчас трудно ответить, почему не стали менять вратаря. Будем анализировать игру, в том числе и с тренером голкиперов.

Мичков и Хуснутдинов? Ребята болели, сейчас остались в Сочи и уже приступили к тренировкам. Возможно, к домашней серии кто-то из них появится», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.