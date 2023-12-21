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«Сибирь» впервые проиграла под руководством Кривокрасова, уступив на выезде «Ладе»

«Сибирь» впервые проиграла под руководством Кривокрасова, уступив на выезде «Ладе»
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В Тольятти закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 11-й минуте первого периода Артём Михеев с передачи Владимира Бутузова открыл счёт в матче. Спустя минуту Сергей Шумаков с передачи Андрея Алтыбармакяна восстановил равенство в счёте.

На 13-й минуте второго периода Андрей Алтыбармакян с передач Павла Колтыгина вывел тольяттинский клуб вперёд.

В начале третьей двадцатиминутки Евгений Грошев с передач Егора Бабенко и Владислава Червоненко сделал счёт 3:1. За две минуты до конца третьего периода Сергей Шумаков установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2023, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Михеев (Бутузов) – 10:22 (5x5)     1:1 Шумаков (Алтыбармакян) – 11:18 (5x5)     2:1 Алтыбармакян (Колтыгин) – 32:42 (5x5)     3:1 Грошев (Бабенко, Червоненко) – 42:47 (5x5)     4:1 Шумаков (Солянников) – 57:59 (en)    

Новосибирский клуб впервые проиграл под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кривокрасова. До этого были победы над «Барысом» (5:1) и «Ладой» (2:1 ОТ).

В следующей игре «Лада» сыграет дома с «Автомобилистом» 24 декабря. «Сибирь» в Новосибирске примет на своём льду казанский «Ак Барс» 23 декабря.

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