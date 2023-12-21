Н. Заварухин — о победе над «Ак Барсом»: приятная атмосфера на лавке, был единый кулачок

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итог домашнего матча с казанским «Ак Барсом» (2:1).

«Это была крайняя игра дома в этом году, приятно победить сильного соперника. Было нервозное начало, отголосок прошлой игры с „Трактором“, где пропустили гол в концовке в большинстве. А так – приятная атмосфера на лавке, был единый кулачок, ребята выполнили установку, ловили шайбы на себя. Приятно добиваться таких побед», — приводит слова Заварухина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в следующем матче «Автомобилист» сыграет в Тольятти с местной «Ладой» 24 декабря. Казанский «Ак Барс» отправится в гости к «Сибири». Их встреча будет сыграна в субботу, 23 декабря.

Отметим, что в игре форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста набрал своё 400-е очко в рамках Континентальной хоккейной лиги. Всего за свою карьеру в КХЛ нападающий сыграл 463 матча, где забросил 174 шайбы и отдал 226 результативных передач.