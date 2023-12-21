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Н. Заварухин — о победе над «Ак Барсом»: приятная атмосфера на лавке, был единый кулачок

Н. Заварухин — о победе над «Ак Барсом»: приятная атмосфера на лавке, был единый кулачок
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итог домашнего матча с казанским «Ак Барсом» (2:1).

«Это была крайняя игра дома в этом году, приятно победить сильного соперника. Было нервозное начало, отголосок прошлой игры с „Трактором“, где пропустили гол в концовке в большинстве. А так – приятная атмосфера на лавке, был единый кулачок, ребята выполнили установку, ловили шайбы на себя. Приятно добиваться таких побед», — приводит слова Заварухина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в следующем матче «Автомобилист» сыграет в Тольятти с местной «Ладой» 24 декабря. Казанский «Ак Барс» отправится в гости к «Сибири». Их встреча будет сыграна в субботу, 23 декабря.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2023, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 А. Радулов (Юдин, Свечников) – 23:05 (5x4)     1:1 Зборовский (Мэйсек) – 34:53 (5x5)     2:1 Широков (Валк, Да Коста) – 50:18 (5x4)    

Отметим, что в игре форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста набрал своё 400-е очко в рамках Континентальной хоккейной лиги. Всего за свою карьеру в КХЛ нападающий сыграл 463 матча, где забросил 174 шайбы и отдал 226 результативных передач.

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Форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста набрал 400 очков в КХЛ
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