Немчинов: Овечкин помогает «Вашингтону» вырастить нового супернападающего

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов рассказал о помощи капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в становлении нападающего Ивана Мирошниченко, который сегодня провёл свой дебютный матч в НХЛ.

«Решение руководства «Вашингтона» привлечь Мирошниченко к играм в НХЛ абсолютно правильное. И Овечкин помогает Ивану влиться в коллектив, поддерживает его. То, что Александр взял над ним шефство, говорит о его человеческих качествах.

Это преемственность поколений. Всегда опытные хоккеисты передают свои знания молодым игрокам. Овечкин помогает команде вырастить нового супернападающего», — сказал Немчинов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, результативными действиями в своей первой игре в лиге молодому форварду отметиться не удалось. Он закончил матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ) с нулевым показателем полезности, сделал три хита, нанёс два броска и провёл на льду в общей сложности 10.14. В нынешнем сезоне Мирошниченко принял участие в 27 матчах Американской хоккейной лиги, где забросил восемь шайб и отдал семь голевых передач.