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Тренер «Сибири» — о поражении от «Лады»: нужно было собраться и выжать больше, чем мы дали

Тренер «Сибири» — о поражении от «Лады»: нужно было собраться и выжать больше, чем мы дали
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Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов назвал причины гостевого поражения от «Лады» (1:4).

«В принципе, игра была равная, в первом периоде. Потом мы сбавили темп, где-то нас подвели грубейшие ошибки в обороне, на синей линии. После этого игра уже сломалась — не смогли тот темп, тот настрой (удержать). Не сказал бы, что опустили руки, но нужно было собраться и выжать больше, чем мы дали», — цитирует Кривокрасова пресс-служба новосибирского клуба.

Напомним, «Сибирь» впервые проиграла под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кривокрасова. До этого были победы над «Барысом» (5:1) и «Ладой» (2:1 ОТ). В следующем матче сибиряки в Новосибирске примут на своём льду казанский «Ак Барс» 23 декабря.

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