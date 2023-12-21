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«Нефтехимик» прервал семиматчевую серию поражений, победив дома «Барыс»

«Нефтехимик» прервал семиматчевую серию поражений, победив дома «Барыс»
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В Нижнекамске закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 22-й секунде стартового отрезка Евгений Митякин с передач Никиты Хлыстова и Булата Шафигуллина открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Александр Дергачёв с передач Андрея Белозёрова удвоил преимущество нижнекамского клуба.

На седьмой минуте второго периода Даниил Апальков размочил счёт во встрече.

В середине третьего периода Кирилл Ураков с передачи Артёма Серикова сделал счёт 3:1. В конце игры Энтони Камара установил окончательный счёт в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
1:0 Митякин (Хлыстов, Шафигуллин) – 00:22 (5x5)     2:0 Дергачёв (Белозёров) – 11:17 (5x5)     2:1 Апальков – 26:25 (5x5)     3:1 Ураков (Сериков) – 48:44 (5x5)     3:2 Камара (Оберг, Скленичка) – 59:31 (6x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующей игре «Нефтехимик» на своей площадке примет московское «Динамо». «Барыс» в Астане сыграет с ХК «Сочи».

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