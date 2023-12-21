«Нефтехимик» прервал семиматчевую серию поражений, победив дома «Барыс»

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В Нижнекамске закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 22-й секунде стартового отрезка Евгений Митякин с передач Никиты Хлыстова и Булата Шафигуллина открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Александр Дергачёв с передач Андрея Белозёрова удвоил преимущество нижнекамского клуба.

На седьмой минуте второго периода Даниил Апальков размочил счёт во встрече.

В середине третьего периода Кирилл Ураков с передачи Артёма Серикова сделал счёт 3:1. В конце игры Энтони Камара установил окончательный счёт в матче.

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В следующей игре «Нефтехимик» на своей площадке примет московское «Динамо». «Барыс» в Астане сыграет с ХК «Сочи».