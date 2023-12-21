Марченко высказался о совместной игре с Чинаховым и Воронковым в «Коламбусе»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко высказался о совместной игре со своими одноклубниками Егором Чинаховым и Дмитрием Воронковым.

«У нас одинаковый хоккейный менталитет, потому что мы из одной страны. Мы выходцы из российской школы хоккея. Мы понимаем друг друга, это точно.

Чинни летает по льду. В каждой игре он развивает скорость 22-23 мили в час (35-37 км/ч. — Прим. «Чемпионата»), очень быстрый. У Воронкова отличные габариты и он является классным плеймейкером. У меня хороший бросок и владение клюшкой. Мы работаем вместе», — приводит слова Марченко The Athletic.

Марченко в нынешнем сезоне НХЛ сыграл 31 встречу, в которых забросил 13 шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко.