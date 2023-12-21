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Тренер «Северстали» Козырев: «Торпедо» показало нам, как надо реализовывать

Тренер «Северстали» Козырев: «Торпедо» показало нам, как надо реализовывать
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итог проигранного матча с «Торпедо» (1:3). Встреча состоялась в Череповце.

«Сегодня получился интересный матч. Обоюдоострая игра. Хорошие скорости. Был хорошо виден рисунок. Во втором периоде у нас было подавляющее преимущество десять минут. Но, увы, пропустили вторую, третью шайбу. Потом вернулись в игру. Третий период был за нами. Создали моменты, но реализация подвела. Соперник показал нам, как надо реализовывать», — цитирует Козырева пресс-служба череповецкого клуба.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Северсталь» сыграет дома с «Адмиралом» 24 декабря. «Торпедо» на своём льду примет СКА из Санкт-Петербурга 23 декабря.

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