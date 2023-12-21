«Мы никогда не играем по счёту». Ларионов — о победе «Торпедо» над «Северсталью»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался после гостевой победы над «Северсталью» (3:1) в Череповце.

«Спасибо соперникам за игру, ребята пытались вытащить матч, но отдадим должное нашей команде, нашим ребятам, которые проделали хорошую работу и довели матч до победы.

Мало бросали в третьем периоде? Мы никогда не играем по счёту. Я сказал после второго периода, что мы контролируем шайбу и принимаем правильные решения. Здесь очень важно не поддаться на такую лёгкую уловку: «а, счёт 3:1, давайте мы сейчас заработаем индивидуальные очки». Здесь было важно сыграть правильно, по игре», — приводит слова Ларионова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Северсталь» сыграет дома с «Адмиралом» 24 декабря. «Торпедо» на своём льду примет СКА из Санкт-Петербурга 23 декабря.

Подопечные Игоря Ларионова набрали 53 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.