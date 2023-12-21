Тренер «Трактора» Заварухин: исход матча решил странный момент, все прекрасно всё видели
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин после поражения от московского «Динамо» (3:4 Б) высказался о победном буллите форварда бело-голубых Седрика Пакетта.
«У меня классная команда. Сегодня мы показывали хороший хоккей, старались играть больше в атаку. Ребята молодцы. Исход матча решил немного странный момент. Думаю, лига разберётся. Все прекрасно всё видели.
Как арбитры объяснили принятое решение? Нам ничего не сказали (улыбается). У нас есть видеотренер. Сергей Мыльников показал, что он коснулся шайбы», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Трактора».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2023, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Гусев – 25:06 (5x5) 1:1 Дер-Аргучинцев (Яруллин) – 34:46 (5x4) 2:1 Пакетт (Уил, Менелл) – 47:29 (5x4) 2:2 Сошников (Бурдасов, Калинин) – 48:15 (5x5) 2:3 Телегин – 53:27 (5x4) 3:3 Гусев (Менелл) – 57:00 (5x4) 4:3 Пакетт – 65:00
В следующем матче «Трактор» сыграет в гостях с «Куньлунем» 22 декабря.
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