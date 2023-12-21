Тренер «Трактора» Заварухин: исход матча решил странный момент, все прекрасно всё видели

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин после поражения от московского «Динамо» (3:4 Б) высказался о победном буллите форварда бело-голубых Седрика Пакетта.

«У меня классная команда. Сегодня мы показывали хороший хоккей, старались играть больше в атаку. Ребята молодцы. Исход матча решил немного странный момент. Думаю, лига разберётся. Все прекрасно всё видели.

Как арбитры объяснили принятое решение? Нам ничего не сказали (улыбается). У нас есть видеотренер. Сергей Мыльников показал, что он коснулся шайбы», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Трактора».

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В следующем матче «Трактор» сыграет в гостях с «Куньлунем» 22 декабря.