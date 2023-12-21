Сергей Фёдоров рассказал, почему заменил Ивана Федотова после 5-й шайбы и вернул обратно

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения от СКА (2:6) в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» объяснил, почему заменил голкипера Ивана Федотова после пятой пропущенной шайбы и вернул спустя две минуты.
«Почему заменил Ивана Федотова после пятой пропущенной шайбы? Это технический момент. Я не менял Ваню. Он подъехал к скамейке, судья попросил его покинуть лёд. Все нормально. Не считаю, что Иван провёл плохую игру. Но мы точно ему не помогли, чтобы он сыграл лучше», — приводит слова Фёдорова пресс-служба ЦСКА.
Напомним, в следующем матче ЦСКА сыграет в Ярославле с «Локомотивом» 23 декабря в 17:00 мск. После 41 матча армейский клуб набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
- 21 декабря 2023
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