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Сергей Фёдоров рассказал, почему заменил Ивана Федотова после 5-й шайбы и вернул обратно

Сергей Фёдоров рассказал, почему заменил Ивана Федотова после 5-й шайбы и вернул обратно
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения от СКА (2:6) в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» объяснил, почему заменил голкипера Ивана Федотова после пятой пропущенной шайбы и вернул спустя две минуты.

«Почему заменил Ивана Федотова после пятой пропущенной шайбы? Это технический момент. Я не менял Ваню. Он подъехал к скамейке, судья попросил его покинуть лёд. Все нормально. Не считаю, что Иван провёл плохую игру. Но мы точно ему не помогли, чтобы он сыграл лучше», — приводит слова Фёдорова пресс-служба ЦСКА.

Напомним, в следующем матче ЦСКА сыграет в Ярославле с «Локомотивом» 23 декабря в 17:00 мск. После 41 матча армейский клуб набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Сергеев (Толчинский) – 08:52 (5x5)     2:0 Хайруллин (Федотов) – 22:10 (5x4)     2:1 Плотников (Окулов) – 24:34 (5x5)     3:1 Федотов (Глотов, Хайруллин) – 30:30 (5x5)     4:1 Дедунов (Глотов, Хайруллин) – 36:09 (5x5)     5:1 Грицюк (Хайруллин, Федотов) – 42:38 (5x4)     5:2 Барабоша (Окулов, Светлаков) – 53:39 (5x5)     6:2 Рендулич (Хайруллин, Глотов) – 58:41 (5x5)    
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