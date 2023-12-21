Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг: «ленинградская тики-така» — это козырь, который мы должны использовать

Ротенберг: «ленинградская тики-така» — это козырь, который мы должны использовать
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победный матч с ЦСКА (6:2), который завершился на стадионе «Ледовый» в Санкт-Петербурге.

«Хочу поблагодарить соперника, очень сильная команда. Нам было непросто, понимали важность этой игры. Наши ребята – молодцы, сыграли с огоньком, душой, друг за друга, выполнили игровое задание. Есть над чем работать, допустили несколько ошибок.

Наша «ленинградская тики-така» – это козырь, который мы должны использовать. 13 шайб за две последних игры? Обращаем внимание на реализацию, мы всегда создавали много голевых моментов. Надо реализовывать свои возможности, каждый игрок должен брать на себя ответственность, нам нужны новые герои – и сегодня мы их увидели», — приводит слова Ротенберга официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в следующей игре регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 подопечные Романа Ротенберга сыграют в гостях с «Торпедо» 23 декабря. После 41 сыгранной встречи армейский клуб набрал 55 результативных баллов и находится на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Сергеев (Толчинский) – 08:52 (5x5)     2:0 Хайруллин (Федотов) – 22:10 (5x4)     2:1 Плотников (Окулов) – 24:34 (5x5)     3:1 Федотов (Глотов, Хайруллин) – 30:30 (5x5)     4:1 Дедунов (Глотов, Хайруллин) – 36:09 (5x5)     5:1 Грицюк (Хайруллин, Федотов) – 42:38 (5x4)     5:2 Барабоша (Окулов, Светлаков) – 53:39 (5x5)     6:2 Рендулич (Хайруллин, Глотов) – 58:41 (5x5)    
Материалы по теме
Видео
СКА дома крупно обыграл ХК ЦСКА, забросив шесть шайб. На счету Хайруллина пять очков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android