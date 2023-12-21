Ротенберг: «ленинградская тики-така» — это козырь, который мы должны использовать

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победный матч с ЦСКА (6:2), который завершился на стадионе «Ледовый» в Санкт-Петербурге.

«Хочу поблагодарить соперника, очень сильная команда. Нам было непросто, понимали важность этой игры. Наши ребята – молодцы, сыграли с огоньком, душой, друг за друга, выполнили игровое задание. Есть над чем работать, допустили несколько ошибок.

Наша «ленинградская тики-така» – это козырь, который мы должны использовать. 13 шайб за две последних игры? Обращаем внимание на реализацию, мы всегда создавали много голевых моментов. Надо реализовывать свои возможности, каждый игрок должен брать на себя ответственность, нам нужны новые герои – и сегодня мы их увидели», — приводит слова Ротенберга официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в следующей игре регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 подопечные Романа Ротенберга сыграют в гостях с «Торпедо» 23 декабря. После 41 сыгранной встречи армейский клуб набрал 55 результативных баллов и находится на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции.