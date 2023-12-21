Кудашов — о буллите Пакетта: честно говоря, я не знаю все правила до конца

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов после домашней игры с «Трактором» (4:3 Б) прокомментировал победный буллит форварда бело-голубых Седрика Пакетта.

«Может ли буллит Пакетта стать предметом дальнейших разбирательств? Честно говоря, я не знаю все правила до конца. Если судьи общались, им передали решение по рации и гол засчитали, значит, наверное, специалисты разбираются лучше. Я не знаю многих нюансов. Сначала обрадовался, а потом сказали, что ещё не всё ясно. Думал, что отбитый буллит считается при броске или сейве вратаря, но не более того. Как мне кажется, никакого срыва движения атаки не было. Как сейчас конкретно трактуются правила — не знаю. Нужно общаться с судьями и уполномоченными лицами — здесь я не компетентен», — приводит слова Кудашова пресс-служба московского «Динамо».

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