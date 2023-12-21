Марченко поделился ожиданиями от игры против Овечкина

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко поделился ожиданиями от игры против Александра Овечкина. Напомним, в следующей игре «Блю Джекетс» встретятся дома с «Вашингтон Кэпиталз». Игра состоится в ночь на 22 декабря и начнётся в 3:00 мск.

«Каждая игра против Овечкина для меня особенная. Думаю, как и для каждого русского. Потому что это Овечкин, лучший игрок мира и НХЛ для меня, русского парня», — приводит слова Марченко Bally Sports Columbus на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 22 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Марченко в нынешнем сезоне НХЛ сыграл 31 встречу, в которых забросил 13 шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 29 матчах, в которых забил пять голов и сделал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков.