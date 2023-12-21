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«Поругались с ребятами в перерыве». Браташ — о победе над «Сибирью»

«Поругались с ребятами в перерыве». Браташ — о победе над «Сибирью»
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал домашнюю победу над новосибирской «Сибирью» (4:1).

«Мы очень рады, что сегодня одержали победу. Порадовала не только сама победа, но и содержание игры во втором и третьем периодах. В первом – не очень порадовало, поругались с ребятами в перерыве, и дальше они сыграли лучше», — цитирует Браташа пресс-служба тольяттинской команды.

Напомним, новосибирский клуб впервые проиграл под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кривокрасова.

В следующей игре регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Лада» сыграет дома с «Автомобилистом» 24 декабря. «Сибирь» в Новосибирске примет на своём льду казанский «Ак Барс» 23 декабря.

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