Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Коламбус»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Коламбуса» отличился нападающий Эмиль Бемстрём и Егор Чинахов. Российские форварды Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко записали на свой счёт по одной результативной передаче.
У «Вашингтона» дублем отметился канадский форвард Энтони Манта. Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин поучаствовал в первой голевой атаке своей команды во встрече и записал на свой счёт результативную передачу. В овертайме капитан «Кэпиталз» принёс победу своей команде, забросив шайбу в ворота соперника.
«Вашингтон» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 38 очков в 30 матчах. «Коламбус» занимает 15-е место на Востоке, в активе команды 28 очков в 34 матчах.
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