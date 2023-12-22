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Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Коламбус»

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Коламбус»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Коламбуса» отличился нападающий Эмиль Бемстрём и Егор Чинахов. Российские форварды Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко записали на свой счёт по одной результативной передаче.

У «Вашингтона» дублем отметился канадский форвард Энтони Манта. Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин поучаствовал в первой голевой атаке своей команды во встрече и записал на свой счёт результативную передачу. В овертайме капитан «Кэпиталз» принёс победу своей команде, забросив шайбу в ворота соперника.

«Вашингтон» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 38 очков в 30 матчах. «Коламбус» занимает 15-е место на Востоке, в активе команды 28 очков в 34 матчах.

Статистика НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Овечкин, Карлсон) – 18:24 (pp)     1:1 Силлинджер (Бемстрём, Годро) – 35:18     1:2 Манта (Протас, Карлсон) – 37:24     2:2 Чинахов (Воронков) – 52:49     2:3 Овечкин (Строум, Карлсон) – 64:07    
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