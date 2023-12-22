Видео гола Овечкина, принёсшего «Вашингтону» победу в овертайме

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота соперника в овертайме и принёс победу своей команде.

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Александр Овечкин прервал собственную антирекордную серию из 14 матчей без голов в Национальной хоккейной лиге.

«Вашингтон» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 38 очков в 30 матчах. В следующем матче команда Спенсера Карбери сыграет с «Тампой».