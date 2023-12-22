Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Питтсбург» обыграл «Каролину» в серии послематчевых буллитов

«Питтсбург» обыграл «Каролину» в серии послематчевых буллитов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 декабря, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграли «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0 — ОТ, 1:0 — Б).

В составе «Питтсбурга» заброшенной шайбой отметился канадец Синди Кросби. На его счету также победный буллит. Российский нападающий Евгений Малкин принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

За «Каролину» единственным голом отличился финский нападающий Теуво Терявяйнен.

После 31 матча «Питтсбург» занимает 12-е место в Восточной конференции с 33 очками. «Каролина» расположилась на восьмой строчке, набрав 37 очков в 32 играх.

Следующий матч «Питтсбург» проведёт с «Оттава Сенаторз», а «Каролина» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 1
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кросби (Ракелль, Гюнцель) – 08:51     1:1 Терявяйнен (Друри, Славин) – 34:52     2:1 Кросби – 65:00    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android