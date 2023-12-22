«Питтсбург» обыграл «Каролину» в серии послематчевых буллитов

Сегодня, 22 декабря, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграли «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0 — ОТ, 1:0 — Б).
В составе «Питтсбурга» заброшенной шайбой отметился канадец Синди Кросби. На его счету также победный буллит. Российский нападающий Евгений Малкин принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.
За «Каролину» единственным голом отличился финский нападающий Теуво Терявяйнен.
После 31 матча «Питтсбург» занимает 12-е место в Восточной конференции с 33 очками. «Каролина» расположилась на восьмой строчке, набрав 37 очков в 32 играх.
Следующий матч «Питтсбург» проведёт с «Оттава Сенаторз», а «Каролина» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».
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