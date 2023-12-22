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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 66 голов в списке снайперов всех времён НХЛ

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 66 голов в списке снайперов всех времён НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота соперника в овертайме и принёс победу своей команде. Это 828-й гол Овечкина в Национальной хоккейной лиге. Таким образом, россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки (894) до 66 голов.

«Вашингтон» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 38 очков в 30 матчах. В следующем матче «столичные» сыграют с «Тампой».

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