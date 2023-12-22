Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, забросившим 900 шайб за карьеру

Сегодня, 22 декабря, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Нейшнвайд-Арене» завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0 – ОТ).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил победный гол в овертайме и присоединился к Уэйну Гретцки (1016), став вторым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов за карьеру (в регулярном сезоне и плей-офф вместе взятых).

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 828 шайбами. До рекорда Уэйна Гретцки россиянину осталось 66 шайб.

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 30 матчей, забросил 6 шайб и отдал 14 голевых передач.

После 30 матчей «Вашингтон» занимает пятое место в Восточной конференции с 38 очками. Лидирует в таблице «Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 45 очков в 30 играх.