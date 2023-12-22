Тренер «Коламбуса» — о роковом удалении: разочаровывает. Надо контролировать свои эмоции

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал удаление голкипера команды Элвиса Мерзликина, который получил удаление в овертайме и чей штраф был реализован.

«Разочаровывает. Этот инцидент дорого нам стоил. Мы должны контролировать свои эмоции. Это разочаровывает», — сказал Венсан.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота соперника в овертайме и принёс победу своей команде, реализовав роковое для «Коламбуса» удаление Мерзликина. Это был 828-й гол Овечкина в Национальной хоккейной лиге. Таким образом, россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки (894) до 66 голов.