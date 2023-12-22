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Гол и передача Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Нью-Джерси»

Гол и передача Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Нью-Джерси»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своей площадке «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе «Нью-Джерси» отличились Доусон Мерсер, Йонас Зигенталер и Тимо Майер.

У «Эдмонтона» голами отметились Райан Маклауд (дубль), Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Адам Эрни. Нападающий Коннор Макдэвид также записал на свой счёт результативную передачу.

«Нью-Джерси» располагается на десятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 34 очка в 31 матче. «Эдмонтон» занимает 13-е место на Западе, в активе команды 29 очков в 30 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 03:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Маклауд (Ганье) – 00:24     0:2 Ньюджент-Хопкинс (Экхольм, Макдэвид) – 05:24     1:2 Мерсер (Маклауд) – 13:14     2:2 Зигенталер (Немец, Маклауд) – 21:39     3:2 Майер (Мерсер) – 36:26     3:3 Макдэвид (Экхольм, Ньюджент-Хопкинс) – 41:40     3:4 Драйзайтль – 42:22     3:5 Эрни (Ганье) – 42:49     3:6 Маклауд – 49:04    
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