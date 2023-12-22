Гол и передача Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Нью-Джерси»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своей площадке «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе «Нью-Джерси» отличились Доусон Мерсер, Йонас Зигенталер и Тимо Майер.

У «Эдмонтона» голами отметились Райан Маклауд (дубль), Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Адам Эрни. Нападающий Коннор Макдэвид также записал на свой счёт результативную передачу.

«Нью-Джерси» располагается на десятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 34 очка в 31 матче. «Эдмонтон» занимает 13-е место на Западе, в активе команды 29 очков в 30 матчах.