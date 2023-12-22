Овечкин сократил отставание от Смита и Уитни в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

У «Вашингтона» дублем отметился канадский форвард Энтони Манта. Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин поучаствовал в первой голевой атаке своей команды во встрече и записал на свой счёт результативную передачу.

Эта передача стала для него 677-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин продолжает занимать 68-е место в списке лучших ассистентов в истории североамериканской лиги. При этом Овечкин сократил отставание от Бобби Смита и Рэя Уитни (по 679) в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён. Теперь Александр отстаёт от них на две голевые передачи.