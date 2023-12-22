«Элвис покинул здание». Реакция соцсетей «Вашингтона» после долгожданного гола Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» иронично отреагировал на победный гол российского нападающего Александра Овечкина в овертайме матча с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2).
В социальной сети X (ранее Twitter) «Вашингтон» написал следующую фразу «Элвис покинул здание».
Эту фразу часто использовали дикторы по окончании концертов Элвиса Пресли, чтобы разогнать публику, задержавшуюся в надежде на выход на бис. С тех пор это стало крылатой фразой и изюминкой.
К тому же, голкипером «Коламбуса» является латвиец Элвис Мерзликин, который получил удаление в овертайме и чей штраф был реализован.
Ранее сообщалось, что Овечкину удалось прервать антирекордную безголевую серию в НХЛ из 14 матчей. Это был 828-й гол Овечкина в Национальной хоккейной лиге. Таким образом, россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки (894) до 66 голов.
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