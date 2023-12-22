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«Элвис покинул здание». Реакция соцсетей «Вашингтона» после долгожданного гола Овечкина

«Элвис покинул здание». Реакция соцсетей «Вашингтона» после долгожданного гола Овечкина
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«Вашингтон Кэпиталз» иронично отреагировал на победный гол российского нападающего Александра Овечкина в овертайме матча с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2).

В социальной сети X (ранее Twitter) «Вашингтон» написал следующую фразу «Элвис покинул здание».

Эту фразу часто использовали дикторы по окончании концертов Элвиса Пресли, чтобы разогнать публику, задержавшуюся в надежде на выход на бис. С тех пор это стало крылатой фразой и изюминкой.

К тому же, голкипером «Коламбуса» является латвиец Элвис Мерзликин, который получил удаление в овертайме и чей штраф был реализован.

Ранее сообщалось, что Овечкину удалось прервать антирекордную безголевую серию в НХЛ из 14 матчей. Это был 828-й гол Овечкина в Национальной хоккейной лиге. Таким образом, россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки (894) до 66 голов.

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22 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Овечкин, Карлсон) – 18:24 (pp)     1:1 Силлинджер (Бемстрём, Годро) – 35:18     1:2 Манта (Протас, Карлсон) – 37:24     2:2 Чинахов (Воронков, Гудбрансон) – 52:49     2:3 Овечкин – 64:07 (pp)    
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