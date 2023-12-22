Маккиннон обновил личный рекорд по продолжительности результативной серии в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Оттаву Сенаторз». После завершения второго периода гости впереди 4:3.

В составе «лавин» дублем на данный момент отметился нападающий Натан Маккиннон. Благодаря этому канадский форвард продлил результативную серию до 17 матчей, сумев добиться этого результата первый раз в ходе своей карьеры в клубе и лиге. Таким образом, Маккиннон обновил только недавно установленный личный рекорд по продолжительности результативной серии в НХЛ.

Прежний личный рекорд по продолжительности серии с набранными очками Маккиннон установил ещё в сезоне-2020/2021 (15 матчей). В сезоне-2017/2018 Натан выдал 14-матчевую серию с набранными очками. Ещё трижды он делал серии из 13 матчей (2013/2014, 2019/2020, 2021/2022).