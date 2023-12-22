Гол и две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Монреаль»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своей площадке «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Мэтт Болди, Марко Росси, Брок Фэйбер и Кирилл Капризов. Также российский форвард Капризов записал на свой счёт две результативные передачи.

У «Монреаля» голами отметились Дэвид Савар, Ник Судзуки и Юрай Слафковски.

«Миннесота» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 32 очка в 31 матче. «Монреаль» занимает 13-е место Востока, в активе команды 33 очка в 32 матчах.