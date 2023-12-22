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Гол и две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Монреаль»

Гол и две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Монреаль»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своей площадке «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Мэтт Болди, Марко Росси, Брок Фэйбер и Кирилл Капризов. Также российский форвард Капризов записал на свой счёт две результативные передачи.

У «Монреаля» голами отметились Дэвид Савар, Ник Судзуки и Юрай Слафковски.

«Миннесота» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 32 очка в 31 матче. «Монреаль» занимает 13-е место Востока, в активе команды 33 очка в 32 матчах.

Статистика НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Болди (Капризов, Росси) – 13:19 (pp)     2:0 Росси (Богосян, Фолиньо) – 14:54     2:1 Савар (Кофилд, Судзуки) – 28:17     2:2 Судзуки (Слафковски, Мэтисон) – 41:09 (pp)     3:2 Фэйбер (Капризов, Росси) – 48:57 (pp)     3:3 Слафковски (Савар, Мэтисон) – 56:57     4:3 Капризов (Юханссон, Фэйбер) – 64:55    
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