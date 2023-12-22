Сарос вышел на чистое второе место по победам среди голкиперов в истории «Нэшвилла»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу гостей.

Ворота «хищников» в этом матче защищал финский голкипер Юусе Сарос. 28-летний вратарь отразил 29 бросков и одержал 162-ю победу в клубе и лиге. Благодаря этому Сарос вышел на чистое второе место по победам среди голкиперов в истории «Нэшвилла», превзойдя достижение завершившего карьеру чешского голкипера Томаша Вокоуна (161).

Клубный рекорд принадлежит легендарному голкиперу «Нэшвилла» Пекке Ринне, который завершил карьеру в лиге на отметке в 369 побед за «Предаторз». Весь американский этап своей игровой карьеры Пекка провёл в системе «Нэшвилла», а теперь работает в системе американского клуба.