Александр Овечкин прокомментировал свой гол, прервавший 14-ти матчевую безголевую серию

Российский нападающий «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин прокомментировал победный гол в ворота «Коламбус Блю Джекетс» (3:2).

«Думаю, во время всей этой ситуации я говорил: «Ты просто должен забить один гол. Почувствуй это чувство снова. Я приму его прямо сейчас. Прошло уже много времени»», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х (ранее твиттер).

38-летний хоккеист прервал 14-ти матчевую серию без голов, а также стал вторым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов за карьеру (в регулярном сезоне и плей-офф вместе взятых).

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 828 шайбами. До рекорда Уэйна Гретцки россиянину осталось 66 шайб.

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 30 матчей, забросил 6 шайб и отдал 14 голевых передач.

После 30 матчей «Вашингтон» занимает пятое место в Восточной конференции с 38 очками. Лидирует в таблице «Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 45 очков в 30 играх.