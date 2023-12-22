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Александр Овечкин прокомментировал свой гол, прервавший 14-ти матчевую безголевую серию

Александр Овечкин прокомментировал свой гол, прервавший 14-ти матчевую безголевую серию
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин прокомментировал победный гол в ворота «Коламбус Блю Джекетс» (3:2).

«Думаю, во время всей этой ситуации я говорил: «Ты просто должен забить один гол. Почувствуй это чувство снова. Я приму его прямо сейчас. Прошло уже много времени»», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х (ранее твиттер).

38-летний хоккеист прервал 14-ти матчевую серию без голов, а также стал вторым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов за карьеру (в регулярном сезоне и плей-офф вместе взятых).

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 828 шайбами. До рекорда Уэйна Гретцки россиянину осталось 66 шайб.

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 30 матчей, забросил 6 шайб и отдал 14 голевых передач.

После 30 матчей «Вашингтон» занимает пятое место в Восточной конференции с 38 очками. Лидирует в таблице «Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 45 очков в 30 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Овечкин, Карлсон) – 18:24 (pp)     1:1 Силлинджер (Бемстрём, Годро) – 35:18     1:2 Манта (Протас, Карлсон) – 37:24     2:2 Чинахов (Воронков, Гудбрансон) – 52:49     2:3 Овечкин – 64:07 (pp)    
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