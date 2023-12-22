Александр Овечкин прокомментировал свой гол, прервавший 14-ти матчевую безголевую серию

Российский нападающий «Вашингтон Кэпитал» Александр Овечкин прокомментировал победный гол в ворота «Коламбус Блю Джекетс» (3:2).
«Думаю, во время всей этой ситуации я говорил: «Ты просто должен забить один гол. Почувствуй это чувство снова. Я приму его прямо сейчас. Прошло уже много времени»», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х (ранее твиттер).
38-летний хоккеист прервал 14-ти матчевую серию без голов, а также стал вторым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов за карьеру (в регулярном сезоне и плей-офф вместе взятых).
Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 828 шайбами. До рекорда Уэйна Гретцки россиянину осталось 66 шайб.
В нынешнем сезоне Овечкин провёл 30 матчей, забросил 6 шайб и отдал 14 голевых передач.
После 30 матчей «Вашингтон» занимает пятое место в Восточной конференции с 38 очками. Лидирует в таблице «Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 45 очков в 30 играх.
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