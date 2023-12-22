Овечкин отреагировал на победу «Вашингтона» в матче с «Коламбусом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о победе своей команды в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2, ОТ).

«Не думаю, что мы играли по-другому. «Вашингтон» хорошо перемещал шайбу, держал её и находил подборы. Нам нужна уверенность, вы видите, что у нас есть броски, мы забили два важных гола, после которых я сказал: «Надеюсь, вы понимаете, что это послание для нас по тому, как надо играть». Мы собираемся продолжать в том же духе.

Прошло много времени. Нужно просто принять это и двигаться дальше. Мы боролись, но не были достаточно резкими. Плохо двигали шайбу.

Моя шайба? Были хорошие шансы и до этого, но порой нужно просто продолжать давить и упорствовать. Рад, что получилось забросить. Надеюсь, что дальше буду забивать больше», — сказал Овечкин в видео, опубликованном пресс-службой «Вашингтона».

«Вашингтон» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 38 очков в 30 матчах. В следующем матче команда Спенсера Карбери сыграет с «Тампой».