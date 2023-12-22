Покер Натана Маккиннона помог «Колорадо» обыграть «Оттаву», у Ничушкина три передачи

Сегодня, 22 декабря, «Колорадо Эвеланш» обыграло «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась на «Болл-Арене» со счётом 6:4 (2:2, 1:2, 3:0).

В составе «Колорадо» дублем отметился Микко Рантане и покером Натан Маккиннон. Российский нападающий Валерий Ничушкин отдал три голевых передачи.

За «Оттаву» голами отличились Джош Норрис, Ридли Грейг, Джейкоб Бернард-Докер и Дрейк Батерсон.

После 33 матчей «Колорадо» занимает четвёртое место в Западной конференции с 42 очками. «Оттава» расположилась на последнем 16-ом месте Восточной конференции, набрав 22 очка в 28 играх.

Следующий матч «Колорадо» проведёт с «Аризона Койотс», а «Оттава» сыграет с «Питтсбург Пингвинз».