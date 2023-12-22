Эмоциональная стычка вратаря «Коламбуса» Мерзликина с игроком «Вашингтона» Уилсоном. Видео

Одним из самых обсуждаемых моментов прошедшей встречи регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 ОТ), стала стычка голкипера хозяев Элвиса Мерзликина с нападающим «столичных» Томом Уилсоном.

Эпизод произошёл в середине овертайма, когда американец Уилсон, попытавшись замкнуть передачу у чужих ворот, оказался во владениях Мерзликина. Вратарь эмоционально отреагировал на то, что Том оказался в его воротах и мешал ему взять со льда свою клюшку. В результате инцидент едва не завершился дракой между вратарем и нападающим.

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Судьи же расценили этот эпизод как грубость и наказали «Коламбус» малым штрафом, который был реализован нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным, прервавшим свою 14-матчевую безголевую серию.