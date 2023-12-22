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Барбашёв и Хагель выдали яркую драку в матче «Тампа-Бэй» — «Вегас»

Барбашёв и Хагель выдали яркую драку в матче «Тампа-Бэй» — «Вегас»
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28-летний российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв выдал эффектную драку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5) с 25-летним канадским коллегой по амплуа Брэндоном Хагелем.

Началось всё с того, что Барбашёв эффектным силовым приёмом отправил в борт нападающего «Лайтнинг» Энтони Чирелли, а уже через несколько секунд за того вступился его одноклубник – Хагель. В результате кулачного поединка, оба хоккеиста остались на льду, нанеся друг друг несколько ярких ударов. Каждый из игроков был наказан большим штрафом, а Хагель в дополнение к этому заработал и малый штраф за неспортивное поведение.

ВИДЕО.

Напомним, в текущем сезоне Барбашёв принял участие в 34 матчах за «Вегас», в которых отметился 17 (9+8) результативными действиями, заработав показатель полезности «+10» при 23 минутах штрафного времени.

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