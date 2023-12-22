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«Спартак» и СКА отмечают 77-летие

«Спартак» и СКА отмечают 77-летие
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22 декабря помимо московских армейцев отмечают своё день рождение ещё два клуба КХЛ – московский «Спартак» и санкт-петербургский СКА.

«За долгие годы своей истории «Спартак» четырежды становился чемпионом, а легендарные воспитанники красно-белых приводили сборную нашей страны к большим победам на Олимпийских играх, Суперсерии и чемпионатах мира. ХК «Спартак» Москва объединяет поколения игроков в великой истории нашего Клуба – мы верим, что самые главные победы «Спартака» впереди и хотим, чтобы самые смелые надежды наших многочисленных болельщиков воплотились в жизнь, и как можно скорее! С Днём рождения, ХК «Спартак» Москва!» — гласит сообщение пресс-службы красно-белых.

«В свой день рождения мы поздравляем и благодарим всех болельщиков, которые поддерживали команду с 1946 года и до наших дней. Благодарим всех наших ветеранов, которые годами бились за честь СКА и приносили громкие хоккейные победы в город на Неве. Говорим огромное спасибо нынешнему поколению армейцев — игрокам, которые сражаются за честь клуба прямо сейчас, тренерам, которые работают с профессионалами и растят будущих чемпионов, персоналу, чей незаметный на первый взгляд труд лежит в основе всех побед», — сообщает пресс-служба армейцев.

Напомним, что накануне СКА крупно обыграл ЦСКА (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а московский «Спартак» сегодня примет на домашнем льду минское «Динамо».

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