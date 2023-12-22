Самсонов пропустил 15 шайб за «Торонто» в 3 матчах. Он назвал этот период худшим в карьере

26-летний российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов после пяти пропущенных шайб в матче с «Баффало Сэйбрз» (3:9) и замены в середине встречи признался, что переживает худший период в карьере.

«Это худший период в плане психологии, который был в моей карьере», — приводит слова Самсонова журналист Sportsnet Люк Фокс в социальной сети «X» (ранее Twitter).

При этом, корреспондент отметил, что, уходя в подтрибунное помещение Илья старался пройти мимо телевизионных камер. «Не могу вспомнить, чтобы уверенность вратаря была настолько потеряна», — утверждает Фокс.

Отметим, что за последние три встречи – с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ), «Коламбус Блю Джекетс» (5:6 ОТ) и «Баффало Сэйбрз» (3:9) Самсонов пропустил 15 шайб. Всего в нынешнем сезоне он провёл 14 матчей, в которых отразил 87,1% бросков, пропуская в среднем 3,71 шайбы за игру. Согласно своему однолетнему контракту, заключенному в межсезонье, Илья зарабатывает $ 3,55 млн.