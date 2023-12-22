У Самсонова худший процент отражённых бросков среди вратарей «Торонто» с 1989 года

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов обновил один из антирекордов канадского клуба, сообщает Sportsnet Stats в социальной сети «X» (ранее – Twitter).

Процент отражённых бросков Ильи Самсонова 0,871 – это самый низкий показатель среди вратарей «Мэйпл Лифс» за первые 14 матчей в сезоне со времен Аллана Бестера (0,864) в сезоне 1989/1990.

Отметим, что за последние три встречи – с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ), «Коламбус Блю Джекетс» (5:6 ОТ) и «Баффало Сэйбрз» (3:9) Самсонов пропустил 15 шайб. Всего в нынешнем сезоне он провёл 14 матчей, в которых отразил 87,1% бросков, пропуская в среднем 3,71 шайбы за игру. Согласно своему однолетнему контракту, заключенному в межсезонье, Илья зарабатывает $ 3,55 млн.