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«Ух ты! Это машина»!» Капризов – о Росси, который заступился за него в игре с «Монреалем»

«Ух ты! Это машина»!» Капризов – о Росси, который заступился за него в игре с «Монреалем»
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26-летний нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о драке своего партнёра по команде Марко Росси, заступившемся за россиянина, с канадским защитником «Монреаль Канадиенс» Кейденом Гуле.

«После этого силового приёма я поднял голову и вижу, как Марко дерётся. Я сказал: «Ух ты!» Это настоящая машина. Он сделал большую работу. Я и раньше знал, что Росси всегда готов помочь. Он машина», — приводит слова Капризова журналист Майкл Руссо в социальной сети «Х» (ранее Twitter).

Напомним, что эпизод произошёл в середине встречи. Росси решил незамедлительно наказать обидчика Капризова – Гуле, который толкнул россиянина на борт. В результате между австрийцем и канадцем началась драка, в результате которой на льду оказался именно игрок «Миннесоты».

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