Стась: уверен, Ковальчук поможет «Спартаку». Отличный хоккеист, мастер своего дела

Нападающий минского «Динамо» Андрей Стась высказался о предстоящей встрече регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком», в которой на льду появится 40-летний форвард красно-белых Илья Ковальчук.

«Мысли перед игрой со «Спартаком»? Сильная команда, лидер Западной конференции. Надо сыграть очень строго в обороне. А голевые моменты в атаке у нас будут. Если их реализуем, получится положительный результат. Будем стараться действовать максимально продуктивно.

Переход Ковальчука в «Спартак»? Мы играли вместе в «Авангарде». Илья – отличный хоккеист, мастер своего дела, всегда старается для команды. Только хорошие качества могу отметить. Уверен, он поможет «Спартаку», — приводит слова Стася пресс-служба минского «Динамо» на официальном сайте клуба.

Напомним, встреча между «Спартаком» и минским «Динамо» состоится сегодня, в пятницу, 22 декабря. Начало – 19:30 мск.