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Рид Буше рассказал, почему он не смог привезти семью в Омск из Америки на Новый год

Рид Буше рассказал, почему он не смог привезти семью в Омск из Америки на Новый год
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30-летний американский нападающий омского «Авангарда» Рид Буше раскрыл подробности, почему его семья не смогла прилететь в Россию на Новый год.

«Два трансатлантических перелёта за полгода? Что есть, то есть. Но ради того, чтобы увидеть семью, я готов ещё хоть пять раз так слетать. Рад в принципе, что выдаётся периодически такая возможность.

Жена и дети собирались приехать как раз на эту домашнюю серию. Но, к сожалению, не удалось вовремя получить паспорт на малыша (у Буше в сентябре родился третий ребёнок – Прим. «Чемпионата»). Плюс старший сын ходит в школу, и ему нежелательно много пропускать», — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полная версия интервью с Ридом Буше уже доступна на «Чемпионате»:
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