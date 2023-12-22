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«Не пытался его направить на путь истинный». Буше рассказал о летнем разговоре с Найтом

«Не пытался его направить на путь истинный». Буше рассказал о летнем разговоре с Найтом
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Американский форвард «Авангарда» Рид Буше признался, что не пытался повлиять на решение своего экс-партнёра по звену Корбана Найта не покидать омский клуб.

«Мы со Спунером давно знаем друг друга, ведь вместе играли ещё на молодёжном уровне. Нам комфортно, мы отлично ладим, проводим время вместе, можем сходить поужинать или друг другу в гости. Он прекрасный друг.

Пытался ли я летом переубедить Корбана Найта? И да, и нет. Понятно, что было бы здорово, если бы он вернулся в команду, с другой стороны – я прекрасно понимал, как тяжело ему будет находиться вдали от семьи, насколько это для него важно. Я не пытался его как-то направить на путь истинный, так как понимал и уважал его чувства», — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полная версия интервью с Ридом Буше уже доступна на «Чемпионате»:
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