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Буше: не вижу причин, по которым бы «Авангард» не смог выиграть Кубок Гагарина

Буше: не вижу причин, по которым бы «Авангард» не смог выиграть Кубок Гагарина
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30-летний американский нападающий «Авангарда» Рид Буше оценил шансы омского клуба на завоевание Кубка Гагарина в нынешнем сезоне.

«Скажу просто, что я с гордостью несу это звание одного из лидеров «Авангарда». Стараюсь каждый день приходить на арену, выкладываться по полной программе и служить хорошим примером для одноклубников.

Влияет ли перекос в результативности на командную атмосферу? Нет, абсолютно. У нас отличная, сплочённая команда, все ребята дружные, и я никогда не замечал, чтобы вся эта статистика как-то влияла на атмосферу.

Способен ли нынешний «Авангард» выиграть Кубок Гагарина? Вообще, не вижу причин, по которым мы бы не смогли этого сделать. Не люблю загадывать наперёд, но «Авангарду» это вполне по силам», — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полная версия интервью с Ридом Буше уже доступна на «Чемпионате»:
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